В ДНР сообщили о 15 раненых в результате атак ВСУ

За прошедшие сутки в ДНР в результате атак украинских беспилотников ранения получили 15 человек, среди пострадавших есть один несовершеннолетний. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава республики Денис Пушилин.

Он отметил, что в Никитовском районе Горловки вражеский дрон атаковал легковой автомобиль — травмы средней степени тяжести получили подросток 2011 года рождения и 18-летний юноша. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Пушилин также рассказал об ударе летательного аппарата по городскому автобусу в Горловке, атаке на автозаправочную станцию в Старобешево и происшествии в поселке городского типа Новоамвросиевское.

Кроме того, глава ДНР заявил, что в Донецке, Горловке, Дебальцево и других населенных пунктах региона зафиксированы повреждения двух жилых домов, четырех зданий, нескольких грузовых и легковых машин.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что боевики ВСУ совершили удар по местному автобусному парку.

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