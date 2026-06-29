«Пощечина Варшаве»: в Польше резко высказались о действиях Зеленского
Правительство Польши обвинили в неспособности отстаивать историческую память страны.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Martin Dalton
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Матеуш Моравецкий: Польша получила пощечину от Зеленского из-за политики Туска
Глава киевского режима Владимир Зеленский своими заявлениями дал «очередную пощечину» Варшаве. Об этом сообщил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в социальной сети.
«Слова президента Зеленского — очередная пощечина Польше», — написал политик.
Он отметил, что действия Киева по отношению к Варшаве — результат «раболепной» политики польского премьера Дональда Туска. По его словам, именно подхалимская позиция главы правительства страны позволяет Зеленскому переступать красные линии.
Кроме того, Моравецкий заявил, что действующий кабинет министров оказался в слабом положении в вопросе защиты национальных интересов и исторической памяти.
Отношения между Польшей и Украиной стремительно ухудшились после того, Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА*» (Украинской повстанческой армии*). В ответ польский лидер Кароль Навроцкий лишил президента Украины высшей государственной награды страны — ордена Белого орла.
Навроцкий пояснил, что принял решение забрать награду у Зеленского, так как киевский режим превысил «болевой порог польского народа». Сам Зеленский отправил орден президенту Польши почтой.
Ранее бывший польский премьер Лешек Миллер раскритиковал политику Польши в вопросе Украины. Он считает, что для Варшавы такой курс может закончиться плачевно.
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* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.
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