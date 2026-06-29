Иран отменил технические переговоры с США из-за столкновений в Ормузском проливе

Тегеран также настаивает на доступе к размороженным активам для возобновления диалога.
Фото: Reuters/Stringer
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Тегеран отменил запланированные на воскресенье технические переговоры с Вашингтоном из-за обмена ударами между иранскими силами и американскими военными в Ормузском проливе. Об этом 28 июня заявил член офиса бывшего верховного лидера Ирана Хабиболла Фазаэли. Причиной, по его словам, стали столкновения с США в последние дни.
Иран требует выполнения ряда условий до возобновления консультаций с США, в том числе доступ к размороженным средствам.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое вмешательство в события вокруг Ормузского пролива вызовет рост напряженности в этом регионе.
28 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес комбинированный ракетно-беспилотный удар по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне. Это стало ответом на недавние американские авиаудары по иранским целям в районе Ормузского пролива.
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