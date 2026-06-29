Иран отменил технические переговоры с США из-за столкновений в Ормузском проливе

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Тегеран также настаивает на доступе к размороженным активам для возобновления диалога.

Иран отменил технические переговоры с США

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тегеран отменил запланированные на воскресенье технические переговоры с Вашингтоном из-за обмена ударами между иранскими силами и американскими военными в Ормузском проливе. Об этом 28 июня заявил член офиса бывшего верховного лидера Ирана Хабиболла Фазаэли. Причиной, по его словам, стали столкновения с США в последние дни.

Иран требует выполнения ряда условий до возобновления консультаций с США, в том числе доступ к размороженным средствам.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое вмешательство в события вокруг Ормузского пролива вызовет рост напряженности в этом регионе.

28 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес комбинированный ракетно-беспилотный удар по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне. Это стало ответом на недавние американские авиаудары по иранским целям в районе Ормузского пролива.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
Журналисты из США, Индии и Китая — в восторге: «Алые паруса» удивили весь мир
6:15
«Мста-С» уничтожила «опорники» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:10
Террористы хотят картинку, а не победу: Путин назвал истинную цель ударов по НПЗ
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака
5:30
«Она на коне и любима»: Илья Гуров о расцвете карьеры Волочковой
5:05
Удалить рабочие чаты: что делать после увольнения

Сейчас читают

Удалить рабочие чаты: что делать после увольнения
Грандиозное шоу: самые яркие моменты праздника выпускников «Алые паруса — 2026»
«Уши отрежем»: вернувшиеся из плена куряне рассказали о зверствах ВСУ
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео