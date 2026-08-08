Reuters: Сенат США одобрил ужесточение санкций против России и Ирана

Американские сенаторы проголосовали за принятие законопроекта, ужесточающего санкции в отношении Москвы и Тегерана. Об этом сообщили журналисты агентства Reuters. Документ, получивший поддержку верхней палаты Конгресса, теперь направлен на рассмотрение палаты представителей, которая возобновит работу только после 31 августа.

За инициативу, названную в честь покойного сенатора Линдси Грэма*, отдали голоса 68 законодателей, против высказались девять. Сам Грэм прежде охарактеризовал свой проект как «санкционный ад». Первоначальный вариант, подготовленный совместно с Ричардом Блюменталем, подразумевал пятикратное повышение пошлин на российский уран и энергоресурсы. Продвижение документа затормозилось из-за позиции Белого дома и сомнений демократов.

В одобренной редакции президенту предоставляются полномочия на ввод целевых пошлин на товары из пяти стран, которые входят в число крупнейших импортеров нефти или газа из России. Предельная ставка для таких государств — 100%. Это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан — в части нефти, а также КНР, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия — в отношении газа. Блюменталь уточнил, что основные адресаты — Китай и Индия.

Кроме тарифов, документ законодательно закрепляет дополнительные санкции в отношении российских граждан и организаций, а также содержит механизмы, блокирующие финансирование иранского энергетического и оборонного секторов. Президента США в свою очередь наделили правом приостанавливать действие ограничений в случае угрозы национальной безопасности, предварительно уведомив Конгресс. Полная отмена санкций допускается только после подписания мирного договора Россией и Украиной.

При этом Reuters отмечает, что законопроект может не пройти палату представителей США.

Сенатор Грэм был известен в качестве одного из «заядлых русофобов» в США, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия смогла приспособиться к санкциям и продолжает развиваться в условиях давления. Об этом свидетельствуют объективные данные. При этом для западных стран их собственная санкционная политика несет больше рисков, чем для РФ.

На днях, как писал 5-tv.ru, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Еврокомиссию в лицемерии из-за разрешения на импорт соболиного меха из России при сохранении запрета на другие товары. Он отметил, что продукция, необходимая для европейской промышленности и повседневной жизни, под санкциями, тогда как мех, очевидно незаменимый, поставляется беспрепятственно.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.