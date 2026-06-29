Семья пропала во время сплава по реке в Красноярском крае

Во время сплава по реке Агул в Красноярском крае пропали два человека. Об этом сообщило Краевое государственное казенное учреждение (КГКУ) «Спасатель». По данным источника 5-tv.ru, речь идет о 43-летнем мужчине и его 45-летней сожительнице.

Брат пропавшего Юрий отметил, что мужчина впервые сплавлялся вместе с возлюбленной.

«(Когда. — Прим. ред.) он один ездил, все было хорошо…» — сообщил мужчина 5-tv.ru.

В КГКУ «Спасатель» добавили, что пропавшие планировали 20 июня сплавляться по реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе. Связь с ними была потеряна, местонахождение не известно.

Спасателями уже были обследованы 58 километров береговой линии. Кроме того, 40 квадратных километров реки проверили при помощи эхолота — ультразвукового прибора, сканирующего толщу воды. Удалось найти только пустую лодку, она оказалась в завале из бревен у берега.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на реке Подкумок в Ставропольском крае пропала 17-летняя студентка. Спасатели несколько дней обследуют водоем, но ее следов пока не обнаружено.

Известно, что она с подругой отправилась на купание в реке, но не смогла справиться с течением. Предположительно, девушка утонула.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.