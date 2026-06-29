«Отстранился от всех»: сын Добровольской рассказал о жизни после ее смерти

Младший сын Евгении Добровольской рассказал о жизни после ее смерти

Младший сын актрисы Евгении Добровольской Ян впервые после ее смерти появился в шоу на федеральном канале. Он рассказал, что жил и учился в Словакии, когда узнал о диагнозе матери — раке желудка.

По словам Яна, сначала у семьи оставалась надежда, что болезнь удастся остановить. Добровольская разрешила сыну вернуться к учебе, однако он продолжал приезжать к ней и регулярно созваниваться по видео. Со временем молодой человек начал замечать, что мама меняется внешне и по поведению.

«Надежда умирает последней», — отметил Ян.

Позже Ян понял, что из-за армии и учебы слишком редко видел мать в последние годы. Тогда он решил оставить обучение в Словакии и вернуться в Москву. Сын актера Ярослава Бойко и Евгении Добровольской провел рядом с ней все последние месяцы.

«Я сделал этот выбор, все последние месяцы я был с ней до конца», — пояснил 23-летний юноша.

Ян признался, что между ним и матерью была очень сильная связь. В последние месяцы жизни он спрашивал мать, как ему жить дальше без нее. В ответ актриса произнесла фразу, которую сын воспринял как напутствие: нужно сохранить внутри весь пережитый опыт, счастливые моменты и продолжать жить, помогая семье.

«Время собирать камни», — вспомнил Ян слова матери.

Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января 2025 года в возрасте 60 лет. Церемония прощания с народной артисткой России прошла на Основной сцене МХТ имени Чехова, где она служила 33 года. У гроба актрисы находились все ее дети — Степан, Николай, Ян и Анастасия.

После похорон Ян тяжело переживал утрату и на время отдалился от окружающих. Он рассказал, что столкнулся с состоянием, похожим на депрессию, когда невозможно увидеть будущее и свет впереди. В тот период ему было трудно даже разговаривать с близкими, поэтому справляться с болью он пытался самостоятельно.

«Я тогда отстранился от всех, мне было просто тяжело разговаривать», — рассказал младший сын актрисы.

Сейчас, по словам Яна, отношения с родными у него хорошие, однако сразу после смерти матери ему потребовалось время, чтобы пережить потерю и снова начать общаться с близкими.

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