Без справок и заявлений: какие пособия начнут назначать автоматически

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 2 633 0

Часть социальных выплат россияне смогут получать по новым правилам уже с июля, не обращаясь за дополнительными документами.

Какие пособия начнут назначать автоматически с 1 июля 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С 1 июля соцфонд начнет перечислять россиянам ряд пособий без заявлений

С 1 июля 2026 года Социальный фонд России (СФР) изменит порядок назначения ряда пособий. Для расчета выплат ведомство будет в первую очередь использовать данные, уже содержащиеся на индивидуальных лицевых счетах граждан, что позволит отказаться от части бюрократических процедур. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Какие выплаты затронут изменения

Новый механизм распространится на несколько наиболее востребованных мер поддержки. В их числе — выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка.

Как будет работать новая система

Эксперт пояснил, что теперь приоритетным источником информации станут сведения, уже имеющиеся в базе Социального фонда. Повторно подтверждать данные, которые ранее были внесены в систему, гражданам не придется.

«С 1 июля 2026 года процесс становится еще более автоматизированным и приоритетно основывается на данных, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица», — сказал Балынин.

По его словам, раньше после наступления страхового случая фонд дополнительно запрашивал необходимые документы и сведения непосредственно у работодателя. Именно на этой информации строился расчет положенных выплат.

Когда могут потребоваться дополнительные данные

Теперь основой станут данные индивидуального лицевого счета россиянина. Лишь в тех случаях, когда каких-либо сведений в системе окажется недостаточно, Социальный фонд направит работодателю соответствующий запрос для уточнения информации.

Как отметил Балынин, нововведения стали продолжением масштабной модернизации системы социального обеспечения, которая началась несколько лет назад. Главная задача реформы — сделать взаимодействие граждан с государственными структурами проще и удобнее за счет использования уже имеющихся данных и сокращения количества дополнительных обращений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Наступил судьбоносный период: чем опасен ретроградный Меркурий для знаков...

Последние новости

14:27
«Цель — породить у нас неуверенность в себе»: Путин о мнимых успехах ВСУ
14:11
Названа причина госпитализации Владимира Спивакова
14:10
Более десяти детей госпитализировали из палаточного лагеря в Тверской области
14:08
Невидимые стражи урожая: кто такие сортоиспытатели и почему без них не обойтись
13:54
Названы дата и место похорон Сергея Иванова
13:46
Завершено расследование уголовного дела по факту нападения на съемочную группу МИЦ «Известия»

Сейчас читают

Европу припекло до аномальных цен на электроэнергию: Франция не тянет Германию
Где можно встретить акул в России и опасны ли они для человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео