Заколдованная зона забрала еще одну семью? Новая загадка в красноярской тайге

Красноярский край давно славится своими туристическими маршрутами. Но в последнее время он стал известен и пугающими историями исчезновений людей, которые происходят в этих местах.

Из недавних новостей — возлюбленные Андрей и Юлия отправились покорять реку Агул и через несколько дней не вышли на связь. Спасатели нашли только пустую лодку, зажатую в прибрежном завале из бревен. Ни людей, ни вещей, ни единого сигнала — все как по загадочному сценарию исчезновения семьи Усольцевых.

А ведь место пропажи Андрея и Юлии находится не так уж далеко… В каком загадочном районе Красноярского края исчезают даже опытные туристы? Почему его прозвали «петлей смерти» и как истории пропавших там пересекаются между собой?

Что произошло во время сплава по реке в Красноярском крае

Куда пропала пара в Красноярском крае: тайны, новости. Фото: www.globallookpress.com/Serguei Fomine

В конце июня возлюбленные уехали на сплав по реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе и перестали выходить на связь.

Маршрут был рассчитан примерно на неделю, однако спустя несколько дней тишина в телефоне заставила близких обратиться в полицию.

Пара отправилась вдвоем — для Юлии это был первый опыт водного похода, а вот Андрей ходил на сплавы и раньше, все всегда заканчивалось благополучно.

«Он один ездил, все было хорошо», — рассказал корреспонденту 5-tv.ru в телефонном разговоре брат пропавшего мужчины.

Сразу после отъезда от пары не поступило ни одного звонка или сообщения.

«Как уехали, на связь не выходили», — сказал родственник Андрея.

Начались поиски: куда пропала пара в Красноярском крае

Куда пропала пара в Красноярском крае: тайны, новости. Фото: www.globallookpress.com/Razmik Zackaryan

Уже 28 июня спасатели Канского поисково-спасательного отряда приступили к масштабной операции: обследовали 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров акватории с помощью эхолота.

Результат поисков неутешительный — пустая лодка, застрявшая в хаосе из бревен у самого берега. Ни лагеря, ни вещей.

«Граждане не найдены, их поиски будут продолжены», — сообщили в КГКУ «Спасатель».

То, что лодка оказалась в завале, может, конечно, указывать на случайность — перевернулись, не справились с течением, не надели жилеты. Однако отсутствие любых других следов все же наталкивает на сравнение с историей Усольцевых.

Место исчезновения той самой семьи находится примерно в 200 километрах от участка, где ищут Андрея и Юлию. Трое человек — муж, жена и ребенок — ушли гулять в лес почти год назад и будто испарились.

Усольцевы — не единственные, кто исчез в тех местах. В августе 2019 года пропал 67-летний Владимир Шатыгин, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Мужчина отправился за ягодами в лес возле поселка Мина Партизанского района Красноярского края вместе с четырьмя друзьями. Во время сбора ягод компания разделилась, и когда остальные вернулись к машине, Шатыгина среди них не оказалось.

Друзья предприняли самостоятельные попытки найти пропавшего, но безуспешно. На следующий день начались официальные поиски, однако они не дали результатов. По некоторым данным, появлялись свидетельства о том, что Шатыгина видели раненым выходящим из леса, после чего он снова возвращался в тайгу. Несмотря на все усилия, местонахождение мужчины до сих пор остается неизвестным.

Какой район Красноярского края пугает местных и притягивает туристов

Куда пропала пара в Красноярском крае: тайны, новости. Фото: www.globallookpress.com/Serguei Fomine

Эпицентром тревожных событий местные жители называют район так называемой «петли смерти». Этот район, расположенный неподалеку от Красноярска, пользуется популярностью у горожан. Сюда приезжают любители сплавов, рыбалки и отдыха на природе. Ранее здесь уже происходили несчастные случаи: некоторые люди утонули, другие пропали без вести.

Но есть одна тонкость — в Красноярском крае соседствуют Манская и Минская петли, расположенные на реках Мана и Мина. «Манская петля смерти» находится примерно в 40 километрах от Красноярска, а «Минская петля смерти» — примерно в 200 километрах. Именно в Минской петле пропали Усольцевы и Шатыгин.

Местные жители связывают происшествия в этих краях с мистическими явлениями. По их словам, в скалах обитает дух, который сбивает путников с дороги, а в этой местности часто случаются сбои в работе электронных устройств.

Однако опытные туристы предлагают более рациональные объяснения происходящему. Они указывают на опасную реку с изменчивым течением и неосторожность отдыхающих, которые нередко употребляют алкоголь и теряют бдительность.

География загадочных исчезновений больше не ограничивается одной локацией. Если раньше разговоры об аномалиях концентрировались вокруг Минского района, то теперь, судя по всему, размеры заколдованной зоны увеличились.

Есть ли еще шанс разгадать загадку Усольцевых

Куда пропала пара в Красноярском крае: тайны, новости. Фото: www.globallookpress.com/Razmik Zackaryan

В воскресенье, 28 сентября 2025 года, 61-летний Сергей, 48-летняя Ирина Усольцевы, пятилетняя дочь, а еще их собака вышли из поселка Кутурчин. Отправная точка похода располагалась в 230 километрах от Красноярска, далее семья, скорее всего, должна была пройти около семи километров до горы Буратинка.

Тревогу забили уже в начале октября: Усольцевы регистрировались в МЧС, к назначенному времени не вернулись. На самом деле, маршрут они выбрали несложный, к тому же шли с ребенком и собакой — в сложные горные походы так не выдвигаются. Путь в семь километров туда и столько же обратно обычно занимает не более 10 часов, а тут еще и популярное направление с указателями и удобной тропой.

Более 300 человек целыми днями обыскивали площадь в 100 квадратных километров, за время поисков было опрошено множество очевидцев, знакомых пропавших и местных жителей. Но никого и ничего так и не обнаружили.

Очередной этап поисков семьи Усольцевых прошел в июне 2026 года. Операцию возобновили после схода снега: весной и в начале лета появилась возможность повторно проверить участки, ранее скрытые под снежным покровом.

В зоне поиска был установлен блокпост — посторонних на территорию не допускали, только 80 человек участников операции. В состав группы вошли сотрудники Следственного комитета, спасатели, силовики, специалисты Госохотнадзора, волонтеры и участники «ЛизаАлерт».

Вместе они обследовали около тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Применялись беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототехника, в операции помогали служебные собаки.

В итоге нашли часть палки для туристической ходьбы, но принадлежит ли она действительно семье Усольцевых, пока непонятно.

Участники операции также обнаружили недавно медвежьи следы. В районе поисков в целом отмечают высокую активность диких животных.

По наблюдениям исследователей, прошедших тем же маршрутом, тропы хорошо читаются и не представляют повышенной сложности. Местные жители также не поддерживают версию о том, что семья могла надолго остаться в тайге. Не исключается и версия, что было совершено преступление, и семья могла быть захоронена в известняке. Ну а пока что загадка пропажи Усольцевых так и не отгадана…