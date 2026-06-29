Продвижение российских войск на фронте вынуждает западных политиков создавать легенды. Будто это не наша армия, а ВСУ добиваются на передовой успехов. За этими заявлениями Киев пытается выйти на связь с Москвой по закрытым каналам. О чем хотят договориться, узнал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Не просто интервью — скорее, детальный анализ нового витка украинского конфликта. Европейские кураторы Киева сменили тактику. От поражения России на поле боя перешли к громким пиар-акциям. Удары по нашей энергетике — как раз одна из таких медийных атак.

«Удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. Как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах», — заявил президент России Владимир Путин.

Все последние недели в европейских столицах тщательно конструируют привлекательную картинку. С высоких трибун кричат о переломе хода конфликта в пользу Украины, о чудодейственной силе ее дальнобойных ударов.

«Говорится о том, что европейские лидеры приветствуют инновационное применение дронов. У меня, честно говоря, сразу возник вопрос: хочется спросить — а удар по Старобельскому студенческому общежитию — это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют? Об этом нигде ни одного слова не было, ничего не слышали. Говорится, действительно, и об успехах ВСУ на поле боя по освобождению территорий. Возникает вопрос — где это и каких территорий?» — добавил президент.

Российские войска наступают по всей линии фронта, что признают даже западные аналитики. Но реалии на земле европейцы показательно игнорируют, наивно сооружая свой собственный информационный пузырь. Цель простая и понятная — убедить Вашингтон снова встать на сторону Украины, отказаться от посреднических усилий. Во французском Эвиане на саммите G7 долго обхаживали Трампа, пока киевские подопечные по закрытым каналам умоляли Россию свернуть наступление.

«Есть и новые предложения. Некоторые из них я готов назвать — например, прекращение ударов вглубь территорий с обеих сторон. И понятно, почему делается это предложение — потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные и приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение — ограничить боевые действия — прошу внимания — только четырьмя территориями, то есть проводить боевые действия только в Херсонской области, в Запорожской области, в ДНР и ЛНР», — раскрыл Путин.

И это факт куда более красноречивый, чем все попытки представить Россию проигрывающей стороной. Киеву и его покровителям критически не хватает ресурсов. Зато хватает наглости по-прежнему мечтать о стратегическом поражении России.

«Зачем же им нужны тогда и остановка боевых действий, и мирные переговоры, о которых они все чаще говорят и в которых хотят принять участие? Если Украина, оказывается, занимает новые территории, освобождает их, то есть она побеждает — если все это так и есть на самом деле, и Украина побеждает, то западным лидерам нужно просто подождать, и цель стратегического поражения России будет достигнута вроде как сама собой. Ну, пусть подождут, а наши войска будут делать свою работу — будут делать все для достижения цели специальной военной операции», — заключил президент.

Европейским элитам отчаянно хочется контролировать и ход боевых действий, и потенциальное мирное урегулирование. Но единственный оставшийся у них инструмент — медийное давление. Хорошо скоординированная, но пустая информационная операция. Деконструированная в президентском кабинете Первого корпуса Кремля.

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