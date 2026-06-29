Лантратова доложила Путину о возвращении всех удерживаемых на Украине курян

Гуманитарная миссия прошла 27 июня.
Фото, видео: MAX/Яна Лантратова; 5-tv.ru
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Все жители Курской области, которых незаконно удерживали на территории Украины, вернулись домой. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила президенту России Владимиру Путину во время их первой встречи после ее назначения на должность.
«Самое главное, вот радостная для меня новость, Владимир Владимирович, удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома», — сказала Лантратова.
Она также подчеркнула, что удалось добиться воссоединения семей мирных граждан, оказавшихся по разные стороны границы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что возвращение жителей Курской области состоялось 27 июня. Одновременно на украинскую сторону были переданы семь человек.
Среди вернувшихся — механизатор Максим и строитель Сергей из села Любимовка, строитель Михаил из Ольговки, жительница Суджи Елена и Роман, который получил ранение во время обстрела по дороге в село Замостье.
В течение нескольких месяцев их родственники не знали об их судьбе, а первые подтверждения того, что они живы, в ряде случаев были получены только благодаря Международному комитету Красного Креста.
Вместе с жителями Курской области в Россию вернулись еще два человека из других регионов.
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