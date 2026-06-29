Сюсюкать или нет: зоопсихолог объяснила, как общаться с питомцем

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 17 0

Специалист рассказала о пользе ласкового тона для животных.

Как общаться с питомцем правильно — советы зоопсихолога

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Зоопсихолог Капустина: сюсюканье с питомцем укрепляет связь с хозяином

Владельцы домашних животных нередко обращаются к питомцам ласково и даже сюсюкают с ними, и такая манера общения имеет практический смысл. Голос хозяина становится для кошки или собаки важным ориентиром безопасности. Об этом Life.ru рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.

По словам специалиста, питомцы не всегда понимают значение человеческих слов, но хорошо различают интонации и эмоциональное состояние человека. Именно поэтому одна и та же фраза, сказанная с раздражением или с радостью, будет восприниматься животным по-разному. Кошки тоже узнают голос владельца, хотя чаще отвечают на зов более тонкими, чем собаки, сигналами: поворотом ушей или движением головы.

Капустина отметила, что животные связывают слова с последующими событиями. Так, кличка, команды, слова «еда» или «домой» постепенно становятся для питомца понятными сигналами. Щенки и котята, с которыми разговаривают ласково, быстрее привыкают к человеку, дольше удерживают внимание и легче проходят социализацию. Кроме того, по словам зоопсихолога, предсказуемость формирует у животного ощущение защищенности.

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