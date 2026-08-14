Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что ему известны данные о наркотической зависимости президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Зеленский — наркоман, это известно. И уже есть подтвержденные факты, что он лечился», — сказал Онищенко.

Ранее заместитель президента Российской академии образования заявлял, что как врач сочувствует Зеленскому, у которого, по его словам, развилась глубокая и безвозвратная наркотическая зависимость.

Онищенко также рассказал, что о зависимости Зеленского якобы было известно еще во время его выступлений в Москве в составе команд «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» и «95-й квартал».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского после эксгумации останков главы Организации украинских националистов* Евгения Коновальца.

Захарова заявила, что Зеленский изменил свою позицию после избрания на пост президента, и выразила негативную оценку его действиям в связи с перезахоронением останков Коновальца.

Эксгумация прошла 11 августа на кладбище «Кросвейк» в Роттердаме. После этого останки планируют перезахоронить на Украине, а церемония прощания должна пройти в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве.

*признана экстремистской и запрещена в РФ