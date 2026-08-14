Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 17 по 23 августа

Наступает кармически важный период, который задает направление на годы вперед. Продолжается влияние коридора затмений и фаза молодой Луны — это мощный момент для новых начинаний, запуска намерения или амбициозного проекта. Отлично подходит для всего, что связано с искусством, дизайном, творческим самовыражением.

Уже с начала недели могут проявиться первые ощутимые результаты дел, начатых ранее. Во вторник происходит значимый астрологический транзит — смена Лунных узлов переместится на ось Лев — Водолей. Этот вектор указывает на уроки, которые нам предстоит усвоить в ближайшие полтора года. А именно — отказ от эгоцентризма и открытие себя для новых возможностей в коллективном проявлении.

Луна в этот день переходит в знак Скорпиона и дает необходимую решительность и возможность докопаться до истины. Благодаря водной стихии интуиция работает лучше обычного, и можно заметить то, что раньше ускользало от внимания. Хорошо идут важные переговоры и любые серьезные дела. Инвестиции допускаются только в проверенные активы.

Весь период в центре внимания — огненный и самоуверенный Лев, заряжающий динамикой и желанием действовать. Он склоняет к воплощению в жизнь дерзких планов и постановке больших целей. Меркурий в соединении с Солнцем усиливает харизму и многих выталкивает из тени на публику, чтобы стать более заметными. Он требует самовыражения через слово. Публикуйте статьи и посты, открывайте канал, показывайте аудитории свои творческие работы. Используйте этот уникальный период для важных разговоров, собеседования, встречи с руководством, знакомства с новыми людьми. Напряженное влияние Урана выведет из зоны комфорта и принесет пользу тем, кто готов выступить в роли эксцентричной и даже эпатажной личности, но в то же время ярко и необычно проявить себя.

С 20 по 22 число Луна перейдет в Стрелец — оптимизм начинает расти, а энтузиазм подталкивает к действиям. Тянет к новым знаниям, обучению, путешествиям. Если планируете что-то масштабное — можно запустить.

Благоприятное положение Венеры в Весах делает нас в глазах окружающих более симпатичными, приятными и обаятельными. Все легче идут на контакт и настроены на сотрудничество. Это время для выхода в свет и культурного досуга. Деловым людям звезды благоволят при проведении переговоров, подписании договоров, урегулировании спорных и судебных вопросов. Ведь сейчас проще находить решения, устраивающие обе стороны. Сатурн склоняет Венеру к серьезному подходу в отношениях с предоставлением гарантий.

Символизм мужского эго на этой неделе претерпевает влияние воды и женского начала. Марс в Раке напряжен Нептуном и чрезвычайно обидчивый и ранимый. Эмоции мешают правильно действовать и выливаются в форме скандалов и затаенных обид. Не копите обиды, не принимайте серьезных решений и не начинайте важных переговоров, когда чувствуете раздражение. Лучше прогуляться на природе или умыться холодной водой. Вода в эти дни становится волшебной палочкой для тех, кто завис в негативе. Хороший способ выразить то, что накопилось внутри, — через задушевный разговор, творчество, йогу, плавание.

23 августа Солнце сменяет энергию Льва на более спокойную, но продуктивную волну знака Девы. Фокус смещается в сторону анализа, порядка и внимания к деталям. Требуется продуманный подход к делам и структурирование информации. В ближайший месяц счастье приносит больше профессия и реализация, нежели любовь и семья. Наступает отличная пора, чтобы применить деловые качества и методичность, продемонстрировать на работе исполнительность и пунктуальность. Проявляйте инициативу в новых проектах, но при этом сохраняйте практичность и способность аргументации своей позиции.

Хорошим бонусом этой недели выступает взаимодействие Юпитера и Сатурна в огненной стихии. Это дает шанс проявить по-настоящему свои таланты и профессиональные скиллы. Однако начните с чего-то одного, выбрав наиболее значимую для вас область, и сделайте первый шаг. Сатурн любит постепенность и со временем выведет вас на более высокий качественный уровень.

Воскресенье Луна проведет в Козероге, помогая долговременным проектам и построению планов на будущее. Это хороший день для выполнения работы, требующей организаторских навыков, а также решения дел, которые ранее зашли в тупик.

Звезды призывают вас — станьте смелее, ярче и счастливее. И начните прямо сейчас.

Овен — гороскоп на неделю

В личной жизни возможны приятные сюрпризы. Настройтесь на волну любви, ведь для вас начинается благоприятное время для откровенных признаний и романтических инициатив. Привнесите частичку гармонии и великодушия в свою пару. Проводите больше времени с теми, кто вам дорог. Если вы хотите быть в центре внимания и ярко проявить свою харизму, то публичные выступления, общественная деятельность, участие в праздничных и спортивных мероприятиях позволят сорвать лавры победителя.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы на пике насыщенных и гармоничных эмоций. Доверие со стороны близких растет, а значит, это отличный момент для откровенных разговоров и планирования совместного будущего. Дом и семья дадут ощущение стабильности. Создавайте уют и концентрируйтесь на позитиве. Даже маленькие жесты внимания укрепят близость. Не забывайте обращаться к своей интуиции при принятии решений. Больше бывайте на свежем воздухе и уделите внимание потребностям своего организма. Хорошее время для ремонта или переоборудования спальни или кухни.

Близнецы — гороскоп на неделю

Честные разговоры помогут разрешить спорные вопросы. Энергия недели дает возможность лавировать и способствует взаимопониманию. Отличный период для укрепления связей и самопознания. Общение на пике, а значит, наступило время для флирта и романтических диалогов. Ваше умение формулировать мысли поможет завоевать симпатии и наладить полезные контакты. Плодотворно пройдут деловые встречи, переговоры, собеседования, участие в обучающих мероприятиях.

Рак — гороскоп на неделю

По вкусу придется приобретение предметов домашнего обихода, мебели, садового инвентаря. Можно выгодно приобрести товары для комфорта, здоровья и ухода за собой. Благоприятны различные косметические процедуры, массаж, посещение СПА. Инвестиции в семью и семейное дело создадут надежный тыл в будущем и наделят вас ощущением безопасности. Звезды окажут всяческое содействие при решении имущественных и хозяйственных вопросов в доме.

Лев — гороскоп на неделю

Ваша харизма, как всегда, поможет вдохновить окружающих. Стеллиум планет в вашем знаке — отличное время для реализации амбициозных планов и мощный старт для новых проектов. Прокачивайте себя и предпринимайте активные действия, чтобы проявиться ярко и креативно. Вас ждут прекрасные перспективы и возможности как в личностном росте, так и во внешнем преображении. Творческий подход усилит магнетизм и привлечет еще больше положительных событий.

Дева — гороскоп на неделю

Ощутимо проявляется творческая и духовная сила. Занятия искусством, музыкой, дизайном, фотоделом, посещение живописных мест настроят на позитивное отношение к жизни. Уделите больше внимания ментальному здоровью и сохранению внутреннего спокойствия. В этот период эффективно заниматься оздоровлением организма, особенно нервной системы, избавляться от вредных привычек и зависимостей. Полезными и интересными окажутся занятия психологией, эзотерикой, нетрадиционной медициной.

Весы — гороскоп на неделю

Проявляют любопытство к миру, новым вещам и новому опыту. Свобода самовыражения и новые идеи открывают космические перспективы. Оставайтесь собой и цените уникальность других. Неделя подарит оптимистический настрой и прилив сил. Смелее начинайте новые проекты, особенно в кооперации с друзьями или людьми вашего круга. Наступает звездный час для активной и плодотворной общественной деятельности. Когда имеется поддержка коллектива, всегда легче достичь цели.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы на этой неделе особенно честолюбивы и предприимчивы. Возрастает энергоемкость организма, амбициозность и стремление к высокому статусу в обществе. Ваша твердость и решительность помогут осуществлению планов, а новые начинания и бизнес-проекты принесут стабильный результат. Возможно продвижение по карьерной лестнице. Можно рассчитывать на поддержку влиятельных или более опытных людей. Благоприятный момент для начала курса оздоровительных процедур, реабилитации, диеты.

Стрелец — гороскоп на неделю

Энергия приключений и вдохновения зовет на новые свершения. Этот период принесет вам интеллектуальное, культурное и философское обогащение. Если появится возможность отправиться в путешествие, непременно используйте ее. Пригласите с собой друзей и вместе придумайте маршрут для поездки. Расширение круга общения и поездки принесут радость. Следуйте за тем, что зажигает вашу душу. Неделя полна незабываемых впечатлений и новых встреч. Будьте открыты миру.

Козерог — гороскоп на неделю

Нравится выходить за установленные границы. Мощный прилив сил дает ощущение своего могущества и желание «свернуть горы». Ваша выдержка и уверенность заразительны, они привлекают людей, которые готовы оказать вам необходимую помощь и поддержку, в том числе финансовую. В целом неделя благоприятна для проведения финансовых операций и получения заемных средств. Звезды рекомендуют не держаться за старое и отпустить балласт, чтобы расчистить пространство для зарождения чего-то нового.

Водолей — гороскоп на неделю

Способны сгладить многие острые углы и привнести гармонию в отношения. Сосредоточьтесь на заботе о партнере и цените красоту вокруг. Маленькие ритуалы создадут стабильность и принесут радость. Ожидается благоприятный поворот в деловых контактах, общественной деятельности, решении правовых, юридических и социальных вопросах. Деловые отношения могут повернуться в романтическом направлении. Во время переговоров и выступлений добавьте немного артистизма.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рекомендуется соединять силу и гибкость для достижения целей, а системность и внимание к деталям ускорят выполнение задач. Ваше трудолюбие даст результаты, не сворачивайте с пути. Складываются благоприятные условия труда и комфортные отношения с коллегами. Ожидается повышение спроса на ваши услуги. При этом важна опора только на проверенные активы. Добавьте в ежедневный распорядок дня физические упражнения.

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