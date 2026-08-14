Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания

Костенко: на выполнение домашнего задания ученики должны тратить до 3,5 часа

В Министерстве просвещения РФ разъяснили действующие нормативы времени на выполнение домашних заданий. Как сообщил журналистам РИА Новости руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, лимиты утверждены и согласованы с Роспотребнадзором с учетом возрастных особенностей детей.

Согласно новым стандартам, для учеников вторых и третьих классов предусмотрено не более 1,5 часа, в четвертых и пятых — до двух часов, в шестых, седьмых и восьмых — до 2,5 часа, а для старшеклассников — до 3,5 часа в день. При этом эксперт подчеркнул, что максимальная цифра является крайней границей, а не ежедневной нормой.

Первоклассники полностью освобождены от домашней работы, это правило было закреплено еще в 2021 году приказом Минпросвещения. По словам Костенко, недавний приказ № 729 лишь привел федеральную образовательную программу в соответствие с этим давно действующим нормативом, убрав техническую ссылку на допустимый лимит.

Эксперт пояснил, что первый год обучения — сложнейший адаптационный период, и дополнительная нагрузка на детей в это время излишня. При этом ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что ведомство не намерено отменять домашние задания вообще, так как они необходимы для закрепления пройденного материала.

Ранее 5-tv.ru предостерегал родителей от принудительного переучивания детей-левшей на правую руку. По мнению неврологов, такая практика не только лишена смысла, но и способна навредить. Леворукость обусловлена врожденными особенностями мозговой организации и не считается нарушением, а попытки «исправить» ребенка создают дополнительную нагрузку, которая ведет к переутомлению, тревожности, ухудшению почерка и снижению успеваемости.

Придется подстраиваться: для этого необходимо обустроить рабочее место с учетом ведущей руки: правильно направить свет, расположить тетрадь и подобрать удобную посадку. Если в школе у ребенка возникают трудности с письмом, лучше проконсультироваться со специалистом.

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