Глава Swarovski: Женщины все чаще покупают искусственные бриллианты

Эфирная новость 23 0

Синтетика превратила драгоценные камни в массовый товар.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Одной из самых закрытых и элитарных отраслей мировой экономики грозит катастрофа. Самые драгоценные камни на планете, алмазы, теряют свою популярность. И по словам генерального директора ювелирного дома Swarovski, это только начало краха.

Причина в росте популярности искусственных бриллиантов. В тех же Соединенных Штатах 60% камней в украшениях выращены в лабораториях. Причем качество такое, что отличить натуральный алмаз от искусственного, даже специалист сможет не сразу. А вот разница в цене огромная — две тысячи долларов за настоящий карат и всего 100 долларов за лабораторный. Так что добывающим компаниям пора переживать — наступает эра химиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
83.81
0.81 96.75
0.97
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 авгу...

Последние новости

4:32
Онищенко назвал наркозависимость Зеленского подтвержденным фактом
4:14
«Калашников» модернизировал бесшумные автоматы и скоростные дроны для бойцов СВО
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
3:52
Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания
3:38
Глава Swarovski: Женщины все чаще покупают искусственные бриллианты
2:55
Непригодна для жизни: в Германии сделали мрачный прогноз для Украины на зиму

Сейчас читают

Автомобиль учредителя ресторана Levantine обстреляли на западе Москвы
Грузия закрыла КПП на границе с Россией из-за угрозы наводнения
Сын бывшего вице-губернатора Петербурга Хотин лечился от наркомании
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео