Глава Swarovski: Женщины все чаще покупают искусственные бриллианты

Одной из самых закрытых и элитарных отраслей мировой экономики грозит катастрофа. Самые драгоценные камни на планете, алмазы, теряют свою популярность. И по словам генерального директора ювелирного дома Swarovski, это только начало краха.

Причина в росте популярности искусственных бриллиантов. В тех же Соединенных Штатах 60% камней в украшениях выращены в лабораториях. Причем качество такое, что отличить натуральный алмаз от искусственного, даже специалист сможет не сразу. А вот разница в цене огромная — две тысячи долларов за настоящий карат и всего 100 долларов за лабораторный. Так что добывающим компаниям пора переживать — наступает эра химиков.

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