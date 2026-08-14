«Калашников» модернизировал бесшумные автоматы и скоростные дроны для бойцов СВО

Российские оружейники сейчас задают новые мировые тренды. Сегодня инновационные разработки показал Концерн «Калашников». Причем среди абсолютно оригинальных образцов, попадаются экземпляры, ставшие в нашей армии уже настоящими легендами. Например модернизированные снайперские винтовки для бойцов спецназа "Вал" и "Винторез". Одним из первых их увидел военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Калашников» представил оружие, проверенное в боях и модернизированное с учетом пожеланий бойцов спецназа — бесшумный автомат «Вал», компактные автоматы «Вихрь» и «Вереск», обновленную снайперскую винтовку «Винторез».

Работу оружия продемонстрировал Герой России, офицер спецназа с позывным Моряк. Золотую звезду он получил за то, что в одиночку остался прикрывать отход своих товарищей. В том бою бесшумное оружие спасло жизнь и ему, и его подчиненным.

«Это второе оружие снайпера, которое стало основным именно в моей группе. Противник очень боится данного вооружения — знает, что это спецназ», — рассказал Моряк.

Бойцы оружием довольны, особых замечаний у них нет, но конструкторы учитывают малейшие пожелания. Изменения в модернизированных образцах не радикальные, но все-таки повышают удобство и надежность.

«Разработан вариант с планкой Пикатинни на коробке. Можно вставить не штатный прицел, а прицел других разработчиков с верхним креплением», — отметил начальник отдела стрелкового вооружения АО ЦНИИТОЧМАШ Вадим Малинников.

Также концерн представил два новых беспилотника. Один из них — ударный «Куб-10МЭ».

«Он отличается от своего предшественника тем, что оснащен гиростабилизированной оптической системой, которая позволяет в режиме реального времени обнаруживать цели и поражать их на удалении до 150 километров», — объяснил руководитель проектов БПЛА концерна «Калашников» Дмитрий Пудовкин.

Кроме того, был представлен разведывательный дрон — обновленный «Скат-220». Его спроектировали таким образом, чтобы сделать неуязвимым для ПВО противника.

«Побил свой собственный рекорд скорости, достиг 250 км/ч. Это задокументировано на линии боевого соприкосновения», — рассказал генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

Эти образцы уже проходят активные испытания в зоне СВО и в ближайшее время станут массово поступать на передовую.

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