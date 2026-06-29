Лантратова назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Больше половины обращений к уполномоченному по правам человека связаны с темой спецоперации.

Фото, видео: Александр Река/ТАСС; 5-tv.ru

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Помощь участникам спецоперации является приоритетом для уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой. Об этом она рассказала во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Безусловным приоритетом для меня всегда была и будет это поддержка участников СВО. <…> С 14 мая (2026 года. — Прим. ред.), когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилось, я вот на первом слайде презентации показала эту разбивку, 14752 обращения. И 52% — это тема специальной военной операции. И за каждой цифрой, это не статистика, стоит действительно конкретная человеческая судьба», — заявила омбудсмен.

Она также отметила, что, когда была депутатом Государственной думы России, часто ездила по регионам страны. Причем нередко посещала отдаленные населенные пункты. Там она разговаривала с людьми, в том числе и с семьями участников СВО. И, основываясь на непосредственном общении с людьми, предложила 102 законодательные инициативы, связанные со спецоперацией. И многие из них стали федеральными законами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лантратова доложила Путину о возвращении всех жителей, удерживаемых на Украине Курской области.

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