Верховный комиссар ООН ответил на письмо Лантратовой о трагедии в Старобельске

Верховный комиссар ООН по правам человека направил ответ на обращение по трагедии в Старобельске. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила президенту России Владимиру Путину во время первой встречи после своего назначения.

«Это (атаку ВСУ на колледж в Старобельске. — Прим. ред.) нельзя назвать никак, кроме как военное преступление. Кстати говоря, написала письма Верховному комиссару ООН по правам человека и в Совет по правам человека, и в ОБСЕ. Кстати говоря, Верховный комиссар ответил мне на мое письмо», — сказала Лантратова.

По словам омбудсмена, сразу после случившегося она выехала в Старобельск. Также на место трагедии приехали 50 журналистов из разных стран, которые осмотрели здание педагогического колледжа после удара.

Лантратова рассказала, что представители СМИ не увидели на территории никаких военных объектов. Вместо этого, по ее словам, в общежитии оставались личные вещи студентов, фотографии и игрушки.

После поездки она встретилась с родителями погибших и навестила пострадавших в больнице.

«Про гуманитарную помощь тоже, конечно, не забываем, регулярно ее направляем», — добавила она.

Атака ВСУ на Старобельск

В ночь на 22 мая беспилотники нанесли удар по общежитию и учебному корпусу педагогического колледжа в Старобельске ЛНР. В результате обрушения здания погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия готова организовать приезд делегации ООН в Старобельск.

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