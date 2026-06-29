Многоэтажный дом пострадал после минометного обстрела ВСУ Каховки Херсонской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 24 0

Несколько квартир полностью выгорели.

Удар по многоэтажному дому в Каховке — новости, подробности

Фото: Telegram/Павел Филипчук Глава округа/filipchukp

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Многоквартирный дом пострадал после минометного обстрела ВСУ Каховки Херсонской области, несколько квартир полностью выгорели. Об этом сообщил глава муниципального округа региона Павел Филипчук в своем канале в мессенджере МАКС.

«Подло утром, около пяти утра, когда люди еще спали, минометному обстрелу со стороны украинских нацистов подвергся многострадальный жилой дом по улице Пушкина. В результате — несколько квартир выгорели дотла и полностью разрушены, все в копоти и саже, поврежден газопровод», — написал чиновник.

Филипчук добавил, что в ходе атаки мужчина 1944 года рождения получил осколочное ранение в районе виска. Врачи оказывают ему помощь в местной больнице.

«Только… нелюди, могут совершать такие жестокие преступления против мирных граждан», — заключил глава Каховского муниципального округа.

За ночь на 29 июня силы ПВО России уничтожили 209 украинских беспилотников — ВСУ попытались атаковать 13 регионов РФ. Территория нашей страны регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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