Многоэтажный дом пострадал после минометного обстрела ВСУ Каховки Херсонской области

Многоквартирный дом пострадал после минометного обстрела ВСУ Каховки Херсонской области, несколько квартир полностью выгорели. Об этом сообщил глава муниципального округа региона Павел Филипчук в своем канале в мессенджере МАКС.

«Подло утром, около пяти утра, когда люди еще спали, минометному обстрелу со стороны украинских нацистов подвергся многострадальный жилой дом по улице Пушкина. В результате — несколько квартир выгорели дотла и полностью разрушены, все в копоти и саже, поврежден газопровод», — написал чиновник.

Филипчук добавил, что в ходе атаки мужчина 1944 года рождения получил осколочное ранение в районе виска. Врачи оказывают ему помощь в местной больнице.

«Только… нелюди, могут совершать такие жестокие преступления против мирных граждан», — заключил глава Каховского муниципального округа.

За ночь на 29 июня силы ПВО России уничтожили 209 украинских беспилотников — ВСУ попытались атаковать 13 регионов РФ. Территория нашей страны регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

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