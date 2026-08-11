Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана

Президент США Дональд Трамп подтвердил освобождение американца Роберта Гилмана, находившегося в российской колонии, и поблагодарил президента России Владимира Путина за принятое решение. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Я с гордостью сообщаю, что гражданин США, бывший морской пехотинец Роберт Гилман возвращается домой», — заявил американский президент.

Самолет с Гилманом должен прибыть на военную базу Эндрюс недалеко от Вашингтона вечером 11 августа по местному времени. Вместе с освобожденным американцем находятся представители администрации США. Их имена Трамп не раскрыл.

Ранее в тот же день стало известно, что Владимир Путин подписал указ о помиловании Гилмана. Решение было принято по гуманитарным основаниям. Американец, отбывавший наказание в российской колонии, нуждается в медицинской помощи.

Гилман оказался в поле зрения российских правоохранительных органов в январе 2022 года. Американец ехал на поезде Сухум — Москва в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Пассажиры пожаловались на его поведение, после чего мужчину сняли с поезда и вечером 17 января доставили в отдел полиции.

В полиции Гилман несколько раз ударил ногой сотрудника. Суд первоначально приговорил его к четырем с половиной годам колонии за нападение на полицейского. В октябре 2024 года американцу вынесли новый приговор — семь лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителей власти.

В ходе разбирательства также выяснилось, что туристическая виза Гилмана была просрочена. От дачи показаний он отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил амнистию и смягчение наказания для двух тысяч осужденных. Решение приняли в связи с праздником Эйд-е Гадир. Оно стало первым подобным шагом Хаменеи после вступления в должность.

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