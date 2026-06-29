Число погибших при стрельбе в Штаде увеличилось до шести

Число погибших в результате стрельбы в немецком городе Штаде возросло до шести. Об этом сообщило управление полиции Люнебурга на своем официальном сайте.

«По последним данным, пять человек скончались на месте происшествия, а шестой скончался от полученных травм в больнице. Убитые — взрослые», — сказано в заявлении.

Полиция задержала одного подозреваемого по делу. При этом следствие проверяет возможную причастность еще двух человек к произошедшему инциденту.

В ближайшее время в Штаде планируется проведение совместной пресс-конференции с участием представителей полиции, прокуратуры и министра внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Даниэлы Беренс. Ожидается, что на ней будут озвучены дополнительные подробности расследования.

Сообщение о стрельбе поступило ранее в тот же день. Инцидент произошел на улице Данкерсштрассе в центральной части города.

Позднее в посольстве России в Берлине уточнили, что среди погибших и пострадавших в результате стрельбы граждан России нет.

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