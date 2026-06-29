Изнашивается не только в движении: что происходит с автомобилем во время простоя

Аккумулятор автомобиля разряжается во время долгого простоя

Многие считают, что автомобиль изнашивается только во время поездок. На самом деле длительный простой тоже может привести к серьезным проблемам. Если автомобиль неделями или месяцами стоит без движения, начинают страдать аккумулятор, шины, тормоза, технические жидкости и даже двигатель. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Разряжается аккумулятор

Даже заглушенный автомобиль продолжает расходовать энергию. Сигнализация, бортовая электроника и другие системы постепенно разряжают аккумулятор.

Если машина простоит несколько недель или месяцев без запуска, батарея может полностью разрядиться, особенно в холодную погоду.

Портятся шины

Во время длительной стоянки вес автомобиля постоянно давит на одни и те же участки шин.

Из-за этого на резине могут появиться так называемые плоские участки, которые вызывают вибрацию во время движения. Кроме того, шины постепенно теряют давление, если автомобиль долго не используется.

Ржавеют тормоза

Тормозные диски покрываются тонким слоем ржавчины уже через несколько дней после стоянки, особенно если автомобиль находится на улице.

Обычно налет исчезает после первых торможений. Однако при длительном простое коррозия может стать более серьезной и привести к ухудшению работы тормозной системы.

Стареют технические жидкости

Моторное масло, тормозная жидкость, антифриз и другие технические жидкости со временем теряют свои свойства.

Даже если автомобиль почти не ездит, производители рекомендуют менять их не только по пробегу, но и по сроку эксплуатации.

Возможны проблемы с двигателем

Если двигатель долго не запускается, масло постепенно стекает с деталей, а некоторые резиновые уплотнители начинают пересыхать.

После очень длительного простоя первый запуск может сопровождаться повышенной нагрузкой на двигатель.

Может испортиться топливо

Бензин и дизельное топливо не могут храниться бесконечно.

Через несколько месяцев их свойства начинают ухудшаться. В баке также может образовываться конденсат, который способствует появлению коррозии и проблемам в топливной системе.

Страдают резиновые детали

Уплотнители дверей, патрубки, сальники и другие резиновые элементы быстрее стареют, если автомобиль долго стоит без движения.

Особенно это заметно при хранении под открытым солнцем или в условиях резких перепадов температуры.

Как сохранить автомобиль

Если машиной приходится пользоваться редко, специалисты рекомендуют:

запускать двигатель хотя бы раз в одну-две недели;

периодически совершать поездки продолжительностью не менее 20–30 минут, чтобы прогрелись двигатель, коробка передач и тормоза;

следить за давлением в шинах;

при длительном хранении использовать зарядное устройство для аккумулятора;

хранить автомобиль в сухом, хорошо проветриваемом месте.

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