Еще четыре российских фигуриста получили допуск к международным турнирам

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 16 0

В обновленный список вошли Кира Доможирова, Виктор Потапов, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин.

Четыре российских фигуриста получили статус ISU

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус еще четырем российским фигуристам. В обновленном списке оказались Кира Доможирова, Виктор Потапов, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, сообщает ТАСС.

Таким образом, допуск к международным соревнованиям получили уже 75 представителей России. Фигуристы смогут выступать без российского флага и национальной символики.

Международный союз конькобежцев 30 июня объявил о решении допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в сезоне 2026/27, включая командные турниры.

Допуск распространяется на все три дисциплины, которые входят в ISU: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

Первым крупным международным стартом нового сезона для российских фигуристов станет этап юниорского Гран-при в китайском Сиане. Соревнования пройдут с 20 по 22 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Камила Валиева, Александра Игнатова и Петр Гуменник получили допуск к международным соревнованиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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