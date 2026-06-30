Международный союз конькобежцев допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе

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Алена Куликова
Алена Куликова 37 0

Ранее спортсмены из РФ были полностью отстранены от состязаний в рамках ISU.

ISU допустил российских спортсменов до соревнований

Фото: © Getty Images/Maddie Meyer

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Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях сезона-2026/27. Об этом сообщили в официальном релизе организации.

Согласно опубликованной информации, представители России смогут выступать только в нейтральном статусе. Это означает, что спортсмены получат право участвовать в турнирах, однако не будут представлять страну под национальной символикой.

«С начала сезона-2026/27 решение о полном отстранении спортсменов из России и Белоруссии частично отменяется», — сообщили в ISU.

Решение касается соревнований, которые пройдут в рамках сезона-2026/27 под эгидой Международного союза конькобежцев.

Россияне были отстранены от турниров ISU с весны 2022 года. На Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе выступили некоторые фигуристы из России.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что российские юниоры завоевали 17 медалей на первенстве Европы по прыжкам в воду. У соперников из Германии — вдвое меньше. Это первый международный триумф юных спортсменов с тех пор, как россиян допустили до соревнований.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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