Сбои в мессенджерах делают людей уязвимее для мошенников

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Паника из-за пропавшей связи может заставить человека поверить даже подозрительному сообщению.

Как сбои в мессенджерах делают людей уязвимее для мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сбои в мессенджерах делают людей уязвимее для мошенников

Технические сбои в работе мессенджеров могут делать пользователей более уязвимыми перед мошенниками. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По словам специалиста, когда привычный сервис внезапно перестает работать, у многих людей возникает тревога. Пользователи стремятся быстрее восстановить доступ к перепискам и контактам, поэтому в такой момент хуже проверяют информацию и легче реагируют на подозрительные предложения.

Этим состоянием пользуются злоумышленники. Они могут рассылать сообщения от имени техподдержки, операторов связи или государственных структур. В таких уведомлениях человеку предлагают перейти по ссылке, чтобы якобы вернуть доступ к аккаунту.

После ввода данных на поддельной странице пользователь рискует потерять свою учетную запись или передать мошенникам личную информацию.

Шпагина рекомендовала не открывать ссылки из подобных сообщений, даже если они выглядят официальными. Также она посоветовала заранее договориться с близкими о запасных способах связи на всякий случай.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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