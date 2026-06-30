Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 129 0

Глава государства также пообщался с семьей покойного.

Фото, видео: Дмитрий Азаров/ POOL/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим главой Минобороны РФ Сергеем Ивановым. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Возложил цветы и кратко пообщался с семьей», — сказал он.

Несмотря на плотный график, глава государства провел не меньше 20 минут на прощании. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Путин на протяжении многих лет лично работал с Сергеем Борисовичем.

Сергей Иванов занимал пост министра обороны РФ на протяжении шести лет — с 2001 по 2007 год. После этого он занимал должности первого заместителя председателя правительства и заместителя председателя правительства, а затем перешел на работу в Администрацию президента, которую возглавлял с 2011 по 2016 год.

Последние десять лет Иванов был специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В феврале этого года он покинул должность по собственному желанию.

Сергей Иванов скончался 26 июня. Ему было 73 года.

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