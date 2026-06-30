В самый разгар отпусков Наталия Гулькина осталась без летнего отдыха. Кто из близких потребовал ее особого внимания? Почему певица через день посещает больницы? Какую альтернативу курортам нашла заслуженная артистка РФ? И что за мужчина пригласил ее на шашлыки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У любого человека жизнь меняется в течение жизни. Поэтому, так сказать, у меня, как у всех, волнами: то хорошо, то не очень, то хорошо, то не очень», — отмечает певица.

Трудно поверить, что элегантная Наталия Гулькина когда-то была неформалом. А между тем артистка многократно прокалывала уши по всей длине хряща и однажды даже сделала пирсинг пупка.

«Мне было плохо и хотелось что-то менять в своей жизни. Поэтому я пошла и сделала. Да, проколола себе пупок. В данный момент у меня сейчас нет ничего. Да, когда езжу на море (вставляет сережку. — Прим. ред.)», — делится Наталия Гулькина.

Есть у экс-солистки «Миража» и татуировки. Одна красуется у нее на руке и имеет для звезды сакральное значение.

«Розы — любовь, жемчуг — защита, звездная история. То, что человек, так сказать, имеет какой-то определенный вес, статус. То есть, по сути, это мой оберег. Вот я ношу на себе свой оберег», — объясняет Гулькина.

Вторая, по ее словам, не самая удачная, «горит» на плече.

«Ничего не символизирует. Я просто пришла и сказала: „Мне бы что-нибудь такое яркое“. У меня там какой-то типа а-ля солнце, что-то такое непонятное. Вот я ее хочу зататуировать сверху. Какое-нибудь крыло большое с цветком, что-нибудь такое», — делится певица.

Третий рисунок у артистки на спине. Его певица обожает демонстрировать на пляжах. Однако в этом году отдыхающие вряд ли увидят саму знаменитость на море. Исполнительница рассказала: в 2026-м вынуждена отказаться от курортных приключений.

«У меня не очень здорово складывается все по маминому здоровью. Я все время с мамой, я не могу от нее отойти никуда. Поэтому вариантов отдыха уж в этом году точно не предвидится», — уточняет Наталия Гулькина.

Серьезные проблемы со здоровьем начались у матери артистки еще в 2025-м. В начале февраля СМИ написали, что Людмила Градова попала в больницу. Наталия Гулькина тогда не раскрыла диагноз. Не назвала его и сейчас. Но, вероятно, ситуация серьезная.

«Ее нужно возить на диализ через день. Это делаю я и еще моя помощница. Когда я уезжаю на гастроли, она меня заменяет», — делится звезда.

Но Гулькина бодрится. От усталости и стресса спасается в простых и бытовых заботах. Певица лишь недавно переехала в свой новый загородный таунхаус и теперь облагораживает территорию вокруг.

«Покупаю и украшаю свой вход, потом у меня там такая красивая, ажурная, так сказать, ограда, и я на нее вешаю цветы. Потом эти, как они, фонарики, которые заряжаются от солнца», — рассказывает артистка.

А иногда Наталия Гулькина проводит время и в мужской компании.

«У соседа прекрасная терраса и мангальная. И мы уже пробовали шашлыки. Что может быть лучше вечером? Этот запах, аромат, вкус шашлыков — это прекрасно», — подчеркивает знаменитость.

«Наташечке Гулькиной, конечно же, сил, чтобы главное, ее мамочка была в порядке. Здоровье — это главное, что у нас есть, и то, что нам нужно всегда», — говорит певица Настя Крайнова.

«Я очень хочу, чтобы был рядом хороший мужчина. Достойный, богатый, понимающий, со вкусом, как и сама Наташа. А если это сосед, то пусть будет он. Если будет банкир, пусть будет он. Но пусть будет. Самый лучший», — заявляет светский журналист Феликс Грозданов.

Артистка утверждает, что пока справляется с проблемами. А отпуск, по ее словам, от нее никуда не денется. И она еще покрасуется с татуировками и пирсингом на каком-нибудь далеком побережье.