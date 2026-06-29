При стрельбе в немецком городе Штаде погибли несколько человек

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 33 0

По предварительной информации, среди жертв и пострадавших нет российских граждан.

Стрельба в немецком городе Штаде: последние новости

Фото: www.globallookpress.com/Fabian Hafig/dpa

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В немецком городе Штаде федеральной земли Нижняя Саксония произошла стрельба, в результате которой, по предварительной информации, погибли до пяти человек. Еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщил портал T-Online.

Инцидент произошел на улице Данкерсштрассе в центре города. На месте работают сотрудники полиции, проводится масштабная спецоперация.

По данным правоохранительных органов, ситуация остается динамичной, обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о личности стрелка и его возможных мотивах пока не раскрывается.

Посольство России в Берлине сообщило, что среди погибших и пострадавших, по имеющимся данным, российских граждан нет.

«Посольство не располагает информацией о наличии среди жертв и пострадавших российских граждан», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

В посольстве добавили, что находятся на связи с местной полицией и продолжают уточнять обстоятельства происшествия.

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