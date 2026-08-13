«Темная полоса»: потоп оставил Газманова без новых песен

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

Вода повредила технику и жесткие диски, на которых хранились музыкальные материалы артиста.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; Instagram*/oleggazmanov; 5-tv.ru

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Олег Газманов лишился новых песен из-за потопа в студии

Народный артист России Олег Газманов остался без новых песен из-за потопа в студии звукозаписи. Об этом певец рассказал в социальных сетях, показав последствия аварии.

«Жизнь — штука непростая. Она как тельняшка: темная полоса, светлая полоса. Вот сейчас у меня темная полоса произошла», — сказал артист.

По словам исполнителя, вода повредила компьютер, жесткие диски, микрофоны и другое оборудование, на котором хранились музыкальные материалы. Теперь Газманов не уверен, удастся ли восстановить новые композиции и аранжировки.

«Когда я спустился в студию, то увидел, как компьютер, хард-диски и другие приборы, микрофоны просто плавают в воде», — рассказал певец.

Как объяснил артист, причиной потопа стала поломка расширительного бачка в котельной. Студия находится в подвальном помещении рядом с ней, поэтому вода попала внутрь и залила технику.

Газманов сейчас готовится к юбилейному концерту, однако из-за случившегося часть новых песен может быть потеряна. Если восстановить данные с жестких дисков не получится, исполнителю придется заново записывать музыкальный материал.

«Я надеюсь восстановить хард-диски, или придется снова все переписывать. Ну ничего. То, что нас не убивает, делает нас сильнее», — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Газманов не планирует завершать карьеру после 80 лет. Артист отметил, что продолжит выступать и выпускать новые песни, пока это приносит ему удовольствие и интерес зрителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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