«Просто хайпануть»: SHAMAN ответил на идею о совместном хите с Волочковой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 47 0

Балерина сама предложила артисту дуэт.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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SHAMAN отказался записывать песню с Волочковой

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, не собирается записывать совместную песню с заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой. Об этом певец рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Я не понимаю цели и задач. Ну, просто хайпануть. Я предпочитаю все-таки делать дуэты как музыкант, мне интересно с музыкантами сотрудничать. Если бы я танцевал, тогда бы действительно можно было какой-то сделать дуэт, и то не песенный, а танцевальный», — сказал артист.

По словам SHAMAN, каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего, поэтому хита с Волочковой у него не будет.

«Если каждый будет пытаться метить на кресло другого человека, который абсолютно никак не подходит, то тогда, извините, бардак получится», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова сама заявила о желании записать дуэт с SHAMAN. Она, напротив, считает, что благодаря общим патриотическим взглядам их совместная работа могла бы стать зрелищной.

По словам балерины, она продолжает заниматься вокалом и готовит новые песни.

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