Партия «Новые люди» провела первый большой «Серебряный рейв»

У многих россиян старшего поколения — новая жизнь. И все благодаря проекту «Серебряный рейв», организованному партией «Новые Люди».

Это фестиваль для тех, кто считает, что зрелый возраст не время ограничений, а этап для смены увлечений. Сегодня прошла первая ярмарка с мастер-классами, лекциями и, конечно, танцами.

"В танцах что происходит? Во-первых, радость, а во-вторых, знакомятся, у нас много же семей возникло, людей серебряного возраста. И конечно, участвуют люди самых разных возрастов, самой старшей нашей участнице 102 года, она из Новосибирска", - рассказал председатель политической партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Организаторы уверены, что подобные мероприятия позволяют участникам искать вдохновение в сегодняшнем дне и жить настоящим.

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