Атака БПЛА на Ленобласть привела к пожару в районе порта Усть-Луга

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 3 034 0

С ночи в регионе объявлена беспилотная опасность.

К чему привела атака БПЛА на Ленобласть 14 августа 2026

Фото: "ДП"/Тихонов Михаил

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дрозденко: в Ленобласти сбиты 51 БПЛА, в порту Усть-Луга началось возгорание

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 51 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ленинградской областью. Об этом в мессенджере МАКС рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в порту Усть-Луга было зафиксировано повреждение. Дрозденко подчеркнул, что работа по отражению атаки не останавливается.

Губернатор объявил беспилотную опасность около трех часов ночи (по московскому времени.  - Прим. ред.). Ближе к пяти утра он сообщил о 15 сбитых украинских дронах. К шести утра количество вражеских БПЛА, ликвидированных силами ПВО, возросло до 37, а потом до 51.

«В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Боевая работа продолжается» — написал Дрозденко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала СВО Белгородскую область атаковали более 72 тысяч беспилотников ВСУ. За четыре с половиной года регион также пережил свыше 14,5 тысячи обстрелов из ствольной артиллерии и более 1,2 тысячи ударов реактивных систем залпового огня (РСЗО).

По данным временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева, в начале августа силы ПВО и батальоны по борьбе с дронами сбили 54 беспилотника. В конце июля он говорил о более чем 7,5 тысячи атак за предыдущий месяц и почти 11 тысячах за неполный июль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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