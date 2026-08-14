Расчет СКАТ 350 М вскрыл позиции ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО

Разведка осуществила объективный контроль поражения, подтвердив, что в результате боевой работы противник был разбит.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Расчет современных БпЛА СКАТ 350 М войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» вскрыл пункт временной дислокации подразделения ВСУ с боевой техникой и живой силой в зоне проведения СВО в Сумской
области и осуществил объективный контроль его поражения. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО смотрите в материале на сайте 5-tv.ru.
В этот раз в ходе боевой работы расчет БпЛА выявил пункт временной дислокации (ПВД) подразделения ВСУ с боевой техникой и живой силой в зоне проведения СВО в Сумской области.
После доклада вышестоящему командованию по цели отработал расчет барражирующих боеприпасов «Куб».
Расчет разведки в данном полёте осуществил объективный контроль поражения, подтвердив, что в результате боевой работы ПВД противника был полностью уничтожен. Используемые отечественные военные средства связи и управления обеспечивают успешное выполнение поставленных задач.
Расчеты продолжают осуществлять ежедневное поражение беспилотных летательных аппаратов, что подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 14 авг
- «Ураган» помешал ВСУ осуществить ротацию. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 авг
- Захарова: возможность киевского режима противостоять СВО снижается с каждым днем
- 13 авг
- «Огромное значение»: Путин о важности увековечивания памяти героев СВО
- 13 авг
- «Молния» ударила неожиданно. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 авг
- Вертолет Ми-28нм на боевом задании. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 авг
- ВС РФ ударили по сухогрузу с военным имуществом и танкеру с топливом в Одессе
- 12 авг
- «Взращенный неонацизм»: Мирошник о восторге украинцев от ударов по России
- 12 авг
- Работа расчетов барражирующих боеприпасов «Куб». Лучшее видео из зоны СВО
- 12 авг
- Экипаж Су-35с прикрыл действия вертолетов. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 авг
- Ангары с 15 тысячами дронов уничтожили российские военные в Киеве
Читайте также
50%
Нашли ошибку?