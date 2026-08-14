Расчет современных БпЛА СКАТ 350 М войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» вскрыл пункт временной дислокации подразделения ВСУ с боевой техникой и живой силой в зоне проведения СВО в Сумской

области и осуществил объективный контроль его поражения. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО смотрите в материале на сайте 5-tv.ru.

В этот раз в ходе боевой работы расчет БпЛА выявил пункт временной дислокации (ПВД) подразделения ВСУ с боевой техникой и живой силой в зоне проведения СВО в Сумской области.

После доклада вышестоящему командованию по цели отработал расчет барражирующих боеприпасов «Куб».

Расчет разведки в данном полёте осуществил объективный контроль поражения, подтвердив, что в результате боевой работы ПВД противника был полностью уничтожен. Используемые отечественные военные средства связи и управления обеспечивают успешное выполнение поставленных задач.

Расчеты продолжают осуществлять ежедневное поражение беспилотных летательных аппаратов, что подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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