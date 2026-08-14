Приемная кампания: участились случаи обмана абитуриентов и их родителей

В России участились случаи обмана абитуриентов и их родителей

В России подходит к концу приемная кампания в вузы, и на этом фоне резко активизировались мошенники. По сравнению с прошлым годом они используют тему поступления в полтора раза чаще.

Как выяснили «Известия», аферисты предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении. Активность злоумышленников выросла из-за высокого конкурса. С трудностями при поступлении на бюджет столкнулись даже абитуриенты с очень высокими баллами. Эксперты советуют проверять любую информацию только через официальный сайт вуза.

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