Приемная кампания: участились случаи обмана абитуриентов и их родителей
Что предлагают аферисты будущим студентам?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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В России участились случаи обмана абитуриентов и их родителей
В России подходит к концу приемная кампания в вузы, и на этом фоне резко активизировались мошенники. По сравнению с прошлым годом они используют тему поступления в полтора раза чаще.
Как выяснили «Известия», аферисты предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении. Активность злоумышленников выросла из-за высокого конкурса. С трудностями при поступлении на бюджет столкнулись даже абитуриенты с очень высокими баллами. Эксперты советуют проверять любую информацию только через официальный сайт вуза.
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