Приемная кампания: участились случаи обмана абитуриентов и их родителей

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Что предлагают аферисты будущим студентам?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В России участились случаи обмана абитуриентов и их родителей

В России подходит к концу приемная кампания в вузы, и на этом фоне резко активизировались мошенники. По сравнению с прошлым годом они используют тему поступления в полтора раза чаще.

Как выяснили «Известия», аферисты предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении. Активность злоумышленников выросла из-за высокого конкурса. С трудностями при поступлении на бюджет столкнулись даже абитуриенты с очень высокими баллами. Эксперты советуют проверять любую информацию только через официальный сайт вуза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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