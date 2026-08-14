У блогера-иноагента Варламова* нашли долги по штрафам почти на 245 тысяч рублей

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 2 860 0

Открыты два исполнительных производства, включая задолженность за дискредитацию ВС РФ.

Сколько долгов и штрафов в России накопил Илья Варламов

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: блогер Варламов имеет в России долги по штрафам почти на 245 тысяч рублей

У блогера Ильи Варламова* обнаружились неоплаченные штрафы на сумму около 245 тысяч рублей. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. В сумму входит, в том числе, задолженность за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России.

Информатор агентства заявил, что в отношении блогера открыты два исполнительных производства, по которым ведется принудительное взыскание.

В августе 2025 года Илью Варламова заочно приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 99,5 миллиона рублей. Его признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента и публичном распространении ложной информации о российской армии.

В мае Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление блогера, в котором он оспаривал решение о привлечении к ответственности за умышленную неуплату налогов. Суд отказал Варламову в удовлетворении иска.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, предприниматель Курбан Омаров вступился за свою супругу Валерию после конфликта с бьюти-ревизором Мариной Ильиной. Все началось с визита косметолога под видом клиентки, чтобы проверить профессионализм девушки. Блогер заявила, что ее насторожил возраст специалиста и отсутствие документов об образовании.

Омаров назвал случившееся травлей и заявил о намерении подавать коллективные иски. При этом он не стал предоставлять документы, подтверждающие квалификацию жены.

Одна из клиенток Валерии уже сообщила о тяжелой аллергической реакции после инъекции ботулотоксина. По ее словам, после процедуры она попала в больницу на четыре дня, а при попытке получить документы на препарат косметолог их не предоставила. Девушка намерена обращаться в суд. Тем временем Омарова продолжает принимать пациентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признан иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
83.81
0.81 96.75
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:25
Приемная кампания: участились случаи обмана абитуриентов и их родителей
7:12
Партия «Новые люди» провела первый большой «Серебряный рейв»
7:00
Расчет СКАТ 350 М вскрыл позиции ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
6:46
У блогера-иноагента Варламова* нашли долги по штрафам почти на 245 тысяч рублей
6:27
Атака БПЛА на Ленобласть привела к пожару в районе порта Усть-Луга
6:10
«Ураган» помешал ВСУ осуществить ротацию. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Атака БПЛА на Ленобласть привела к пожару в районе порта Усть-Луга
У блогера-иноагента Варламова* нашли долги по штрафам почти на 245 тысяч рублей
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео