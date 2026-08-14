У блогера-иноагента Варламова* нашли долги по штрафам почти на 245 тысяч рублей

ТАСС: блогер Варламов имеет в России долги по штрафам почти на 245 тысяч рублей

У блогера Ильи Варламова* обнаружились неоплаченные штрафы на сумму около 245 тысяч рублей. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. В сумму входит, в том числе, задолженность за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России.

Информатор агентства заявил, что в отношении блогера открыты два исполнительных производства, по которым ведется принудительное взыскание.

В августе 2025 года Илью Варламова заочно приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 99,5 миллиона рублей. Его признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента и публичном распространении ложной информации о российской армии.

В мае Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление блогера, в котором он оспаривал решение о привлечении к ответственности за умышленную неуплату налогов. Суд отказал Варламову в удовлетворении иска.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, предприниматель Курбан Омаров вступился за свою супругу Валерию после конфликта с бьюти-ревизором Мариной Ильиной. Все началось с визита косметолога под видом клиентки, чтобы проверить профессионализм девушки. Блогер заявила, что ее насторожил возраст специалиста и отсутствие документов об образовании.

Омаров назвал случившееся травлей и заявил о намерении подавать коллективные иски. При этом он не стал предоставлять документы, подтверждающие квалификацию жены.

Одна из клиенток Валерии уже сообщила о тяжелой аллергической реакции после инъекции ботулотоксина. По ее словам, после процедуры она попала в больницу на четыре дня, а при попытке получить документы на препарат косметолог их не предоставила. Девушка намерена обращаться в суд. Тем временем Омарова продолжает принимать пациентов.

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* — признан иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.