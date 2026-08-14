Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач сорвал ротацию и уничтожил живую силу и боевую технику подразделений ВСУ на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

В результате аэроразведки были выявлены скопления живой силы и техники ВСУ. Полученные координаты целей незамедлительно были переданы на командный пункт артиллерии. Получив целеуказания, расчет РСЗО «Ураган» произвел демаскировку боевой машины и выдвинулся в назначенный район. Заняв огневую позицию, военнослужащие произвели развертывание и прицеливание реактивной системы. Точным залпом 220-мм реактивных снарядов с дистанции свыше 25 километров были поражены все заданные цели.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

После выполнения боевой задачи артиллеристы оперативно покинули огневую позицию, соблюдая все меры безопасности. Боевая машина была тщательно замаскирована, после чего расчет укрылся в подготовленном подземном укрытии, сохранив боеспособность для выполнения следующих задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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