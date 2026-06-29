Число жертв в результате землетрясения в Венесуэле превысило 1700 человек

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 20 0

Спасательные работы идут уже несколько дней, а количество пострадавших продолжает увеличиваться.

Сколько людей погибло в результате землетрясения в Венесуэле

Фото: www.globallookpress.com/Rafael HernÃ°ndez

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Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1719 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

По его словам, еще 5034 человека получили различные травмы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Землетрясение в Венесуэле

В ночь на 25 июня страну накрыли две серии сильных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. После этого сейсмологи зафиксировали еще 430 афтершоков.

Это землетрясение стало самым мощным в Венесуэле с 1900 года. В результате стихии были разрушены сотни жилых домов, а также повреждены больницы и объекты инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время разбора завалов в Каракасе произошел мощный взрыв. По предварительным данным, строительная техника повредила коммуникации, что привело к утечке газа. В результате происшествия пострадали несколько спасателей.

Известно, что к ликвидации последствий землетрясения привлечены почти 30 тысяч сотрудников спецслужб, сотни добровольцев, а также более ста единиц тяжелой техники.

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