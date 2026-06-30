Дымовая завеса: на что направлена риторика Киева о защите Европы

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

Украина ради новых поставок вооружения и финансов имитирует успехи на фронте.

Почему Киев хочет продолжить конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Eskinder Debebe/UN Photo

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Анна Евстигнеева: риторика Киева о защите Европы — дымовая завеса

Заявления о защите Европы от России киевский режим использует для продолжения конфликта «до последнего украинца» и прямого вмешательства НАТО. Об этом сообщила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН в связи с атакой ВСУ на автобус в Брянской области.

«Риторика Киева о защите Европы от России является не чем иным, как дымовой завесой для затягивания конфликта, ведения боевых действий до последнего украинца и вовлечения НАТО в прямое противостояние с Москвой», — сказала она.

Дипломат заявила, что принудительная мобилизация мужского населения на Украине никак не решила проблему с пополнением бригад ВСУ. Евстигнеева отметила, что киевский режим сегодня пытается продемонстрировать Западу успехи на фронте, которых нет. Делается это с целью продолжения поставок вооружения и средств.

«Для западных спонсоров поддержка киевского режима — это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие», — добавила и. о. постпреда РФ.

Кроме того, Евстигнеева призвала Евросоюз понять, что украинский лидер Владимир Зеленский втянуть в конфликт страны Прибалтики, Польшу и Белоруссию. По ее словам, «их клиент уже почти сорвался с поводка».

Ранее она заявила, что удары ВСУ по мирному населению и гражданским объектам стали частью военной стратегии Киева.

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