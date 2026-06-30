Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 42 0

Прославленному спортсмену было 58 лет.

Что известно о фигуристе Артуре Дмитриеве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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В Москве ушел из жизни российский фигурист, двукратный чемпион Олимпийских игр Артур Дмитриев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», — заявил собеседник.

Смерть Дмитриева также подтвердили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Спортсмену было 58 лет. По словам его бывшей партнерши, олимпийской чемпионки Оксаны Казаковой, Дмитриев скончался от расслоения аорты.

«У него было расслоение аорты, ему сделали операцию. Врачи сделали все, что могли, спасали. Провели операцию, но организм не справился, перестал бороться», — сказала спортсменка.

Казакова также добавила, что Дмитриева планируется похоронить в Санкт-Петербурге. Вопросом перевозки тела сейчас занимаются его близкие. При этом точной информации по прощанию с именитым спортсменом пока нет.

Артур Дмитриев родился в 1968 году в городе Белая Церковь. Он стал первым фигуристом, ставшим триумфатором Олимпиады с двумя разными партнершами. Первую золотую медаль Игр спортсмен завоевал в 1992 году в Альбервиле в паре с Натальей Мишкутенок, а вторую — в 1998 году в Нагано с Казаковой. Кроме того, Дмитриев становился серебряным призером Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере. После завершения карьеры он занимался тренерской деятельностью.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти экс-министра обороны РФ и почетного президента баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергея Иванова.

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