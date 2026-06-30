Россиянин пострадал в результате взрыва во Франции

Во Франции прогремел сильный взрыв, в результате которого ранения получили три человека. Об этом сообщило местное издание Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел в Княжестве Монако в понедельник вечером. Газета пишет, что неизвестный оставил у входа в здание на улице Реверанд Пер Луи Фролла, внутри которого находились люди. Сразу после этого он покинул место происшествия.

Позже французский журналист Жан-Марк Морандини заявил, что среди пострадавших в результате инцидента оказались граждане России и Украины. Кроме того, он подчеркнул, что один из раненых был несовершеннолетним.

«По имеющимся данным, жертвы — украинец и россиянин», — написал он на своей странице в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал о стрельбе в центре немецкого города Штаде. Жертвами стали шесть человек — пятеро скончались на месте, а шестой умер в больнице от полученных ранений. Один из подозреваемых пойман правоохранителями.

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