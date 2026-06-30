Спасение котенка чуть не стоило жизни: подросток выжил после удара током

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Медики завершили лечение юноши, перенесшего ожоги, переломы и повреждение сердца после падения с высоты.

Подросток получил удар током при спасении котенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Подросток получил удар током при спасении котенка в Подмосковье

Врачи Раменской больницы оказали медицинскую помощь подростку, который получил тяжелую электротравму во время попытки снять с дерева застрявшего котенка. О происшествии сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, школьник забрался на дерево, чтобы спасти животное, однако в какой-то момент ветка под ним начала ломаться. Потеряв равновесие, подросток непроизвольно схватился за высоковольтный провод линии электропередачи, проходивший рядом. Электрический разряд прошел через организм, затронув сердце, после чего юноша упал с высоты около четырех метров и потерял сознание.

«Разряд прошел через сердце и вышел через левое бедро», — было сказано в сообщении.

В ходе обследования медики выявили глубокие ожоги правой кисти и правого бедра, черепно-мозговую травму, переломы костей левой руки и левой стопы, а также нарушение сердечной деятельности.

Как рассказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Владимир Хабалов, состояние пациента при поступлении оценивалось как крайне тяжелое. Врачи сразу начали интенсивную инфузионную терапию для стабилизации жизненно важных функций организма.

«Затем последовал комплекс процедур по очищению ожоговых ран и восстановлению кожных покровов. Вместе с этим проводилась антибактериальная терапия для предотвращения инфекционных осложнений, которые часто возникают при тяжелых ожогах. В местах перелома на конечности была наложена гипсовая лангета», — рассказал Хабалов.

Подростка выписали домой для продолжения амбулаторного восстановления. Через месяц ему предстоит контрольное обследование у травматолога и кардиолога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родители детей, издевавшихся над ребенком с аутизмом, не извинились перед его семьей. Инцидент произошел 15 июня во время тихого часа. Пока воспитатель отсутствовала, двое детей напали на мальчика, после чего семья пострадавшего потребовала провести родительское собрание. Однако на встрече дети лишь перекладывали вину друг на друга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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