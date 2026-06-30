Китай осудил удары ВСУ по автобусу в Брянской области

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

Представитель КНР призвал стороны возобновить переговорный процесс.

Удар ВСУ по автобусу с детьми — реакция Китая

Фото: www.globallookpress.com/Juan Moreno

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Пекин осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, любые нападения на мирное население недопустимы. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Сунь Лэй на заседании Совбеза ООН.

«Китай осуждает любые нападения на гражданское население, особенно такие адресные нападения. Ни при каких обстоятельствах гражданские лица не должны становиться целью атак», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул необходимость возобновить переговорный процесс между Москвой и Киевом. При этом Сунь Лэй отметил, что для достижения прочного и обязательного мирного соглашения стороны должны вести диалог в соответствии с принципами Устава ООН.

Заседание Совета Безопасности ООН, главной темой которого стала атака киевских боевиков на автобус в Брянской области, прошло по просьбе Минска. Обращение белорусской стороны поддержала Россия.

Украинский дрон 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области Белоруссии. Спортсмены ехали в Геленджик. В результате удара погибла женщина, которая сопровождала несовершеннолетних. Еще восемь человек получили ранения.

Ранее исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева обвинила Запад в участии в теракте в Брянской области.

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Китай осудил удары ВСУ по автобусу в Брянской области

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