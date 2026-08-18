Генерал армии США в отставке назвал россиян «варварами», которых нужно убивать

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 66 0

Свою позицию он озвучил в ходе разговора о событиях на Украине.

Как в США относится к русским

Фото: © Getty Images/Alex Wong

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Генерал армии США в отставке Джек Кин считает россиян «варварами», которых следует убивать на поле боя. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Они (украинские военные. — Прим. ред.) фундаментально изменили характер ведения войны. Они сделали это благодаря своим инновациям, своей решимости и воле противостоять этим русским, которые сами являются варварами и заслуживают того, чтобы их убивали на поле боя», — сказал Джек Кин.

Он также заявил, что Украина при поддержке США и европейских стран должна продолжать боевые действия.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Москва намерена продолжать действовать в зоне СВО аккуратно и последовательно, что позволит добиться всех поставленных целей.

Такая тактика уже приносит результат. Как ранее писал 5-tv.ru, российские военнослужащие в июле освободили 32 населенных пункта в зоне проведения СВО.

Больше всего населенных пунктов было освобождено в Харьковской области — 12. Еще 11 населенных пунктов перешли под контроль российских войск в ДНР, четыре — в Сумской области, три — в Днепропетровской и два — в Запорожской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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