В Ормузском проливе образовалась очередь из ожидающих прохода танкеров
Объем перевозок сократился до минимальных значений.
Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru
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Из-за страха перед новым витком конфликта, транзит через Ормузский пролив снизился до минимальных значений. Можно даже сказать, что он фактически остановился. Что происходит там сейчас, рассказал корреспондент телеканала Al Mayadeen Ахмад аль-Бахрани специально для «Известий».
Фактически в самом центре Ормузского пролива можно наблюдать интересную картину - сложилась очередь из нефтяных танкеров и торговых судов. Все они ждут разрешения от иранских Вооруженных сил, чтобы наконец сдвинуться с места.
Со своей стороны, Иран готов обеспечить безопасность прежде всего на маршруте между островами Ларк и Ормуз, поскольку он ближе к его территории. Что касается других путей, южнее — Тегеран считает их небезопасными. Суда здесь подвергаются реальному риску.
Возвращение Ормуза к нормальной работе Иран увязывает в первую очередь с окончанием боевых действий, снятием морской блокады, отменой санкций в отношении энергетического сектора исламской республики, а также удалением американских сил от ее границ и прекращением угроз в рамках меморандума о взаимопонимании.
Другой вопрос: смогут ли иранцы и американцы прийти к соглашению, которое вновь откроет эту артерию? Или Ормузский пролив останется главным инструментом давления в этой войне?
Ранее саудовские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня.
Тем временем, как писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп пригрозил «разбомбить к чертям» Оман.
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