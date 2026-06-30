Секреты выбора качественного йогурта: на что обратить внимание

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 581 0

При покупке важно проверять целостность упаковки и условия ее хранения в торговом зале.

Как выбрать хороший натуральный йогурт: что в составе

Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

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Роскачество: на упаковке натурального йогурта есть ссылка на ГОСТ

Выбрать натуральный йогурт среди множества предложений в магазинах можно по наличию ссылки на ГОСТ 31981-2013 на его упаковке. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на специалистов Роскачества.

Основным критерием подлинности продукта является сохранение живых бактерий, что подтверждается специальной маркировкой «1×10⁷ КОЕ/г».

Как уточняют эксперты, если сведения о точном количестве молочнокислых микроорганизмов в тексте отсутствуют, то покупатель, вероятнее всего, держит в руках обычный йогуртный продукт, не обладающий заявленной пользой.

Особое внимание потребителям стоит уделить изучению состава. В качественном товаре на первых позициях обязательно указываются нормализованное или цельное молоко, а также специальная закваска. Специалисты подчеркивают, что в натуральном йогурте не должно быть консервантов и искусственных загустителей.

Исключение составляют лишь десерты с фруктовым наполнением, где разрешены стабилизирующие добавки. Они необходимы для нейтрализации немолочной среды, которая без должной коррекции может негативно повлиять на микрофлору и значительно сократить время безопасного употребления продукта.

При покупке важно проверять целостность упаковки и условия ее хранения в торговом зале. Йогурт должен находиться исключительно на «холодной полке» с температурным режимом от двух до шести градусов. Допускается включение в рецептуру сухого молока, так как в промышленных условиях это единственный способ добиться нужной концентрации сухих обезжиренных веществ.

Гарантией высшего качества служит российский «Знак качества». Его наличие подтверждает, что изготовитель прошел серьезное исследование Роскачества и регулярно проходит аудиты для контроля стандартов производства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС. 

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