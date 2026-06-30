В России начали тестировать мебель из космических материалов

В МГТУ имени Баумана приступили к испытаниям мебели, созданной с помощью 3D-печати из особо прочных полимеров. Об этом сообщили «Известия».

Такие материалы обычно используют в космической сфере, автомобилестроении и авиации, однако теперь их решили применить в производстве предметов интерьера. В рамках пилотного проекта разработчики уже показали первые образцы — кресла и стол.

Главное преимущество новой мебели — сочетание небольшого веса и высокой прочности. По словам авторов проекта, сломать такие изделия при обычном использовании практически невозможно. Во время испытаний кресло выдержало не только сидящего человека, но и прыжки без видимых повреждений.

Для выпуска изделий применяется инновационная технология. В отличие от привычной 3D-печати, где используются пластиковые нити, здесь в работу идут полимерные гранулы. Такой подход позволяет быстрее создавать крупные объекты, экономнее расходовать сырье и почти не оставлять производственных отходов.

Основой для мебели служат материалы, которые устойчивы к влаге, ударам, бытовой химии и перепадам температур. Такие обычно сохраняют свойства при температуре от минус 80 до плюс 60 градусов, а усиленный вариант выдерживает нагрев до плюс 90 градусов.

Разработчики считают, что технология может выйти далеко за пределы мебельного производства. Ее можно использовать в промышленности, строительстве, городской среде, а также при создании беспилотников, катеров и авиационных деталей.

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