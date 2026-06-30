Поселок в Ливане отверг статус «экспериментальной зоны» Израиля

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Местные жители восстанавливают поселение после ударов ЦАХАЛ.

Фото, видео: Reuters/Rami Shlush; 5-tv.ru

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Как заявляют в Бейруте, уже в ближайшие часы Израиль начнет поэтапный вывод войск с позиций к северу от реки Литани. О ситуации на юге Ливана специально для «Известий» — корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Салли Бу Мерхи.

Мы находимся на центральной площади поселка Фрун. В округе Бинт-Джбейль, он больше других пострадал от израильских атак и авиаударов.

После окончания боевых действий разрушены дома и значительная часть инфраструктуры. Сейчас в поселке начались восстановительные работы. Спецтехника расчищает завалы и убирает обломки с главных улиц.

Ранее Фрун рассматривался в качестве так называемой «экспериментальной зоны», предлагаемой Израилем, но горожане отвергли эту идею.

«Фрун свободен от израильских войск. Ливанская армия находится в районе поселка, у реки Литани, где у нее есть свой пост. Мы категорически не принимаем идею о том, чтобы Фрун считался какой-либо „экспериментальной зоной“. Это ливанская территория, и присутствие на ней ливанской армии является естественным и обязательным», — заявил один из местных жителей.

Фрун имеет важное географическое положение: он выходит к нескольким южным округам, а также граничит с населенными пунктами округа Сур.

«Мы никогда не уйдем с нашей земли и не позволим чужакам войти сюда. С нами — память по погибшим. А живые по-прежнему сохраняют стойкость и готовы защищать свою землю», — сказал другой житель поселка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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