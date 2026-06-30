Хирурги из Москвы извлекли 16 магнитов из носа десятилетнего мальчика

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 61 0

Инородные тела сцепились в цепочки по обе стороны перегородки и сдавливали слизистую.

Что делать если засунул магнит в нос

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Столичные медики успешно удалили из носовой полости десятилетного ребенка 16 магнитных кубиков, которые превратились в плотные конструкции и причиняли сильную боль. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Пациента доставили в Морозовскую больницу с инородными предметами в обеих ноздрях. Магниты притянулись друг к другу через перегородку, образовав опасные цепочки. Как пояснил отоларинголог Сергей Кульмаков, главная угроза таится именно в этом сцеплении.

«Оказавшись по разные стороны носовой перегородки, они притягиваются, сдавливают слизистую и хрящ, что может привести к омертвлению тканей», — рассказал Кульмаков.

К счастью, магниты располагались неглубоко, и специалисты смогли вытащить их с помощью специальной петли. После извлечения врачи провели эндоскопический осмотр носа, глотки и гортани, а также сделали рентген грудной клетки и живота, чтобы убедиться, что ни один элемент не был проглочен. Осложнений не выявлено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как хирурги в Ростове извлекли пулю из области глазницы у 14-летнего подростка.

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