Один человек погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Запорожье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Зафиксировано 18 ударов по населенным пунктам области.

Атака беспилотников по Запорожью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Один человек погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Запорожье. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий на своем канале в мессенджере МАКС.

Он уточнил, что регион подвергся целенаправленным массированным ударам. Зафиксировали 18 атак на населенные пункты субъекта.

«К сожалению, не обошлось без жертв: один человек погиб. Еще четверо пострадали. Приношу свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор.

Трагедия произошла на дороге Мелитополь — Васильевка, недалеко от села Новобогдановка. Мужчина находился в автомобиле «ГАЗель», который и подвергся удару украинского дрона. Транспортное средство было целиком уничтожено.

Также атакам подверглись здания станции техобслуживания, продуктового магазина и автозапчастей, кафе и один частный дом. Кроме того, в результате удара по отделению флюорографии Васильевской центральной районной больницы пострадал мужчина. Еще дроны ВСУ нанесли удары на два автомобиля. Ранения получил один человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Брянской области погибли два человека: 23-летний водитель и 15-летняя пассажирка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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