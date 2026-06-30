«Это ад»: как бессмысленный подростковый мем «67» портит жизнь россиянам

Мем, ставший популярным во всем мире, внезапно начал портить жизнь тысячам россиян. Школьники по всей стране под воздействием клипов в интернете стали докучать владельцам квартир с номером 67, круглосуточно звонить им в домофоны и стучать в двери.

Две цифры без какого-то значения буквально захватили умы подростков. Они выкрикивают их при любой возможности и даже срывают уроки в школах. Откуда взялся странный тренд и можно ли как-то бороться с этой волной — разбирался корреспондент «Известий» Александр Овсянников.

Девушка из Саратова, проживающая в 67-й квартире, оказалась в эпицентре странного интернет-тренда «six seven». Уже два месяца ее домофон не умолкает. Школьники звонят снова и снова, кривляются перед камерой и хором выкрикивают два заветных слова.

— Six seven!

Тренд «six seven» распространился по планете как вирус. Он зародился год назад в США, а теперь его знают миллионы, от школьников до блогеров. Даже папа Римский на встрече в Ватикане повторил молодежный мем. Смысла в фразе почти нет, но дети повторяют ее раз за разом.

Хозяйке 67-й квартиры не до шуток. Ее домофон превратился в горячую линию для хулиганов.

— С появлением этого чудесного тренда моя жизнь превратилась в ад. Они звонят мне по пять, по шесть раз в день. И каждый раз это разные люди. Их не два, не три — их тысячи. И все они звонят в мой домофон.

Достучаться до школьников не получается. В ответ девушка развесила листовки с фотографиями хулиганов в надежде, что их увидят родители и проведут с детьми воспитательную беседу. Но вместо этого дети устроили под домом настоящие литературные чтения с криками six seven.

— Если вы не перестанете звонить в 67, «six seven» квартиру и орать, я сейчас прямо плюну. Его запомнили.

В отчаянии девушка выложила свою историю в сеть. Оказалось, она такая не одна. Под постом нашлись десятки жертв тренда по всей стране.

«Практически каждый день в нашу дверь звонят дети и кричат в трубку „six seven“, 67 с матами, смеются, кричат и убегают. Неоднократное количество раз будили с самого раннего утра, отвлекают от работы на дому. Все равно приходится отвлекаться от домашних дел. Ну и соответственно портится немного настроение, остается осадок, появляется раздражение. Хочется просто, чтобы этот тренд закончился и появилось что-то более умное», — рассказала Элина Багаутдинова.

В Казани к Алле Кондратенко в домофон звонят не только школьники, но и курьеры, хотя она ничего не заказывала. Подростки дурачатся у камеры, стучат в дверь и убегают. Постоянные звонки мешают не только ей, но и ее шпицу по кличке Белка.

«Она, бедолага, там вся в истерике бьется, собирается встречать гостей — кто к ней пришел. Конечно, это дискомфорт для нас и для окружающих соседей», — сказала жительница 67-й квартиры Алла Кондратенко.

Абсурдный тренд «six seven» достиг поразительных масштабов. В соцсетях видео с упоминанием этих двух цифр набирают тысячи просмотров. Блогеры даже разглядели в здании этого бизнес-центра очертания цифр 6 и 7. Поэтому место стало особо популярным среди подростков.

Школы также не стали исключением.

«Мне, как учителю математики, больше всех досталось. Иногда дети прерывались на то, чтобы пошутить, посмеяться, показать этот характерный жест „six seven“ и чем немного срывали занятие. Я запретила любое упоминание 67 на занятиях, давала дополнительные задания, вызывала к доске, снижала даже оценку», — рассказала преподаватель Гаяне Арустамян.

А пока хулиганы не сдаются. Остальные — учителя, родители, жильцы квартир № 67 — просто ждут, когда этот цифровой вирус, наконец, исчезнет.

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